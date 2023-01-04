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Fransa'dan Ukrayna'ya hafif tank desteği

Fransa'dan Ukrayna'ya hafif tank desteği
Fransa'dan Ukrayna'ya hafif tank desteği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya hafif tanklar göndereceğini açıkladı.

 
Fransa, Ukrayna'ya Rusya'nın saldırılarına karşılık vermesi için tank gönderecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Ukrayna Rusya'ya karşı zafer kazanana ve Avrupa'da yeniden barış sağlanana kadar Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini vurgulayarak, Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusunda destek vermeye devam edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya kaç adet tank gönderileceğini belirtmedi.

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