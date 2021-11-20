Fransa'nın denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası'nda sokaklar savaş alanına döndü

Fransa'nın denizaşırı topraklarından olan ve Karayipler'de yer alan Guadeloupe Adası'nda halk Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek için sokağa indi. Protestolar sırasında çıkan olaylarda sokaklar savaş alanına döndü. Göstericiler, bina ve araçları ateşe verirken, sokaklarda barikatlar kurdu.

29 kişi gözaltına alındı

Bazı göstericiler ise, itfaiye hortumu ile güvenlik güçlerine saldırdı. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 5 gündür devam eden huzursuzluğun ardından adada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Guadeloupe Valisi Alexandre Rochatte Ofisi tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00'den 05.00'e kadar uygulanacağı ve bidonla benzin satışının da yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, "Sosyal huzursuzluk ve vandalizm eylemleri sonrası Guadeloupe Valisi sokağa çıkma yasağı uygulamaya karar verdi" denildi.

Adada sendikalar ve sağlık çalışanları zorunlu Covid-19 aşısı ve sağlık kartı uygulaması nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü süresiz olarak greve gitmişti.

Fransa adaya 200 polis ve jandarma gönderecek

Adada devam eden şiddet olayları sonrası Fransa, şiddet olaylarını bastırması için Guadeloupe'ye 200 polis ve jandarma göndereceğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Denizaşırı Topraklar Bakanı Sebastien Lecornu'nun başkanlık ettiği bakanlıklar arası bir toplantının düzenleneceği ifade edilerek, "Darmanin ve Lecornu, son birkaç gündeki kamu düzeni bozukluklarının ardından hangi yeni önlemlerin alınabileceğini görüşmek için bu toplantıya başkanlık edecek" denildi.

Özlem Kaplan

