İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fransa'nın güneybatısını sel vurdu

Fransa'nın güneybatısını sel vurdu
Fransa'nın güneybatısını sel vurdu

Fransa'nın Bayonne kentinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Nive Nehri'nde su seviyesi 6 metreyi aşarken, sokaklar göle döndü.

Fransa'nın güneybatısını sel vurdu - Tıkla İzle

Fransa'nın güneybatısında yer alan Bayonne kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Nive Nehri'nde, yerel yetkililere göre su seviyesi 6 metre 15 santimetreye yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Taşan nehir, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Bazı araçların sel sularında mahsur kaldığı görüldü. Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara verilmesi istenirken, tren seferleri kesintiye uğradı ve bölge genelindeki yüzlerce evde elektrik kesintisi yaşandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 kişinin yaralanmasına rağmen ciddi bir kaza veya ölüm olmadı, itfaiyeciler 250'den fazla çağrıya yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

İspanya'daki selde 1 can kaybı

Komşu İspanya'nın Navarre bölgesinde de iki hafta süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında, dün 1 kadının arabasında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.