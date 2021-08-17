İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fransa'nın güneyinde orman yangını

Fransa'nın güneyinde orman yangını
Fransa'nın güneyinde orman yangını

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde yer alan Gonfaron kasabası yakınlarında akşam saatlerinde başlayan yangın, şu ana kadar 5 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Alevlerle mücadele sürüyor.

Fransa'nın güneyinde orman yangını - Tıkla İzle

Dünya genelinde birçok ülkede orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'nın güneyindeki Var bölgesine bağlı Gonfaron köyü yakınlarında akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye 650'den fazla itfaiye eri, yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderildi.

Evlerden ve kamp alanlarından yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi. İtfaiye Sözcüsü Delphine Vienco, "Binlerce insan önlem olarak tahliye edildi, ancak can kaybı yok" diyerek yangının hala çok şiddetli olduğunu vurguladı. Yerel yetkililer, alevlerin hızla yayıldığı yangında şu ana kadar yaklaşık 5 bin hektarlık alanın küle döndüğünü aktardı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise gece saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Gonfaron'a gideceğini ve yerel sakinin korunması için en kısa sürede bölgeye takviye kuvvetler gönderileceğini belirtti.

İLGİLİ HABER
7 saatir devam eden yangında alevler geceyi aydınlattı 7 saatir devam eden yangında alevler geceyi aydınlattı
İLGİLİ HABER
Japonyada nükleer santralde yangın paniği Japonya’da nükleer santralde yangın paniği
İLGİLİ HABER
Uşaktaki orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu Uşak’taki orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.