Fransa'nın ikinci büyük kentinde maske zorunluluğu

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi sürüyor. Son 10 gün içinde vaka sayısının artışa geçtiği Fransa'da en büyük ikinci kent olan Marsilya'da yetkililer harekete geçti. Buna göre kentte korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bazı bölgelerde 8 Ağustos-30 Ağustos arasında açık havada maske takmanın zorunlu hale geleceği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülke genelinde şu ana kadar 222 bin 350 vaka tespit edildi. Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı ise 30 bin 312 olarak açıklandı.