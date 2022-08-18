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Fransa'nın Korsika Adası'nda fırtına: 3 ölü, 12 yaralı

Fransa'nın Korsika Adası'nda fırtına: 3 ölü, 12 yaralı
Fransa'nın Korsika Adası'nda fırtına: 3 ölü, 12 yaralı

Fransa'nın Korsika Adası'nda etkili olan fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Fransa'nın Korsika Adası'nda fırtına: 3 ölü, 12 yaralı - Tıkla İzle

Fransa'nın güney doğusundaki Korsika Adası'nda şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Valilikten tarafından yapılan açıklamada, aralarında 13 yaşındaki bir kız çocuğu ile 72 yaşındaki bir kadının bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, saatte 224 kilometreye varan rüzgar nedeniyle bölgede yaklaşık 45 bin evin elektriksiz kaldığını söyledi. Korsika adasında şiddetli gök gürültülü fırtınalar için turuncu kod uyarısı verilirken, kesintilerin sabaha kadar süreceği bildirildi.

Geçtiğimiz salı günü Fransa genelinde son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgasının ardından başkenti Paris'i şiddetli yağış ve fırtına vurmuş, başkentte bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, metro istasyonlarını su basmıştı.

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