Fransa'nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın meclisteki kabul edilemez açıklamaları ve parlamentonun İran'daki gelişmelere ilişkin müdahaleci kararının mecliste onaylanmasına tepki olarak Büyükelçi Roche'inin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı aktarıldı. Açıklamada, Paris yönetiminin İran aleyhindeki asılsız suçlamaların kınandığı ve bu suçlamaların kabul edilemez olduğu belirtildi.

Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin insan hakları konusunu kötüye kullandığı vurgulanan açıklamada, bu ülkelerin, ulusların haklarına aykırı tek taraflı ve zorlayıcı yaklaşımlara başvurarak insan hakları iddiasında bulunma yetkilerinden yoksun oldukları belirtildi. Açıklamada, Fransa Büyükelçisi Roche'nin konuyu Paris yönetimine ileteceği belirtildi.

Aynur Sena Çabuk



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