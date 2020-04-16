Fransa'ya ait olan Charles De Gaulle uçak gemisinin mürettebatı karantinaya alındı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, salgın Fransız donanmasına sıçradı. Fransa'ya ait Charles De Gaulle uçak gemisinde görevli bin 767 kişiden oluşan mürettebatın 668'inde korona virüs tespit edilmesinin ardından tüm mürettebat karantina altına alındı.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde görevden erken dönerek Fransa'nın Toulon sahiline yanaşan uçak gemisinin mürettebatının Toulon, kentinde bulunan 3 ayrı binada karantina altına alındığını açıkladı. Yetkililer, mürettebata yapılan korona virüs testlerinin yüzde 30'unun henüz sonuçlanmadığını aktarırken, vaka sayısında artış beklediklerini ifade etti. Mürettebatın yakınları ise karantina şartlarının uygun olmadığını dile getirirken, karantina odalarında 3'er kişi kalınmasından dolayı kaygılı olduklarını ifade etti.

Öte yandan yetkililer mürettebata korona virüs bulaştıran kişiyi tespit etmek için soruşturma başlatıldığını açıklarken, virüsün 13-16 Mart arası Fransa'nın Atlantik kıyısında bulunan Brest kentinde bulaşmış olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Özlem Kaplan

