Fransa'ya 'Avrupa'nın hasta adamı' benzetmesi

Polonya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Fransa'nın Avrupa Birliğinin (AB) gelişmesini durdurduğunu, Polonya'nın ise AB için umut ışığı olduğunu söyledi. Fransa'yı "Avrupa'nın hasta adamı" olarak nitelendiren Czaputowicz, "Bir ülkede Sarı Yelekliler sokağa iniyorsa, terör eylemleri yapılıyorsa bazı şeylerin düzgün gitmediğinin işaretidir. Fransa'nın başka AB ülkelerine bakması ve halkına verdikleri sözleri yerine getirmesi gerekir" dedi.

Mehmet Koca