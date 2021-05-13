Fransız astronottan uzaydan 'Kabeli' fotoğrafla bayram mesajı

SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, Müslümanların Ramazan Bayramını uzaydan çekilen "Kabeli" fotoğraf ile kutladı. Pesquet, Twitter hesabı üzerinden Mekke'nin gece uzaydan çekilen ve Kabe'nin göründüğü fotoğrafı paylaşarak, "Mekke! Geceleri o kadar parlak ki göz kamaştırıyor" ifadelerini kullandı. "EidMubarek" (İyi Bayramlar) etiketini kullanan Pesquet'in paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.