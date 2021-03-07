Fransız Bakan Moreno'dan Macron'a cinsiyet eşitsizliği eleştirisi

Fransa Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinesinin 13 üyesinde yalnızca 1 kadın olmasını eleştirdi. Bir radyo programına katılan Moreno, kabinede tek kadının Kabine Başkan Yardımcısı Cecile Geneste olduğunu vurguladı. Kadın-erkek eşitliği hakkında konuşma yapan Moreno, "Bu kadar önemli bir şeyi vaaz edersek, örnek olmalıyız. Bunu Cumhurbaşkanı ile konuştuk. Ben de ona 'Sayın Cumhurbaşkanı, örnek olmuyorsunuz' dedim" ifadelerini kullandı.

Moreno, Macron'un kendisine verdiği cevabı ise paylaşmamayı tercih etti.

Melike Yazır