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Fransız bilim insanları: 'Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir'

Fransız bilim insanları: 'Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir'
Fransız bilim insanları: 'Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir'

Fransa’da sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından salgında ikinci dalganın yaşanabileceğini aktaran bilim insanları, “Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir” uyarısında bulundu.

Korona virüs salgını ile zor günler geçiren Avrupa'da birçok ülke salgın nedeni ile aldığı tedbirleri gevşetmeye başlarken, Fransa'da 11 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı sona eriyor.

Fransız bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda ülkede sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından halkın sosyal mesafe, maske takmak, hijyen kuralları gibi tedbirlere uymaması durumunda salgında ikinci bir dalga yaşanabileceğini açıkladı. Bilim insanları, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra ülkede kritik bir sürecin başlayacağına dikkat çekerek, “Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir” uyarısında bulundu.

Paris Hastaneleri Kamu Desteği ve Columbia Üniversitesi ile birlikte çalışan bir grup epidemi uzmanının yaptığı araştırmada sadece taşıtlarda maske mecburiyeti getirilmesi durumunda 85 bin kişinin, tamamen tedbirsiz kalındığında ise 165 bin kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulunuldu. Bilim insanları, ölü sayısının 200 binlere kadar ulaşabilme ihtimalinin olduğunu dile getirirken, sağlık hizmetlerinin ise bu durumda yetersiz kalacağı konusunda uyardı.

Öte yandan bilim insanları, özellikle yaşlıların ve kronik hastaların evlerinden çıkmamaya devam etmesi çağrısında bulundu.

Özlem Kaplan

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