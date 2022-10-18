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Fransız çimento devi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiği yönündeki suçlamaları kabul etti

Fransız çimento devi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiği yönündeki suçlamaları kabul etti
Fransız çimento devi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiği yönündeki suçlamaları kabul etti

ABD’de görülen davada Fransız çimento devi Lafarge, Suriye'de bir fabrikayı çalışır halde tutmak için terör örgütü DEAŞ’a ödeme yaptığı için kendisine yöneltilen “DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etti. Lafarge, 777,8 milyon dolar para cezası ödeyecek.

Fransız çimento devi Lafarge'nin, ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davada Suriye'de bir fabrikasını çalışır halde tutmak için terör örgütü DEAŞ'a ödeme yaptığı için kendisine yöneltilen “DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul ettiğiği ve 777,8 milyon dolar para cezası ödeyeceği açıklandı.
Şirketin, Ağustos 2013ten Ekim 2014e kadar yaklaşık 17 milyon dolar ödeme yaptığı ifade edilirken, dava kapsamında henüz hiçbir şahıs suçlanmadı. Lafarge'nin suçunu kabul etmesi ile bir şirket ABD'de bir terör örgütüne maddi destek sağlama suçlamalarını ilk kez kabul etmiş oldu.

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