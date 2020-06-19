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Fransız Le Figaro gazetesi: 'Libya'nın Sultanı Erdoğan'

Fransız Le Figaro gazetesi: 'Libya'nın Sultanı Erdoğan'
Fransız Le Figaro gazetesi: 'Libya'nın Sultanı Erdoğan'

Fransa’nın ünlü gazetelerinden Le Figaro’da bugün “Libya’nın Sultanı Erdoğan” başlığı atıldı.

Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Figaro'da bugün Jean-Marc Gonin, makalesine “Libya'nın Sultanı Erdoğan” başlığını attı.

Gonin, makalede Hafter'in Libya'da büyük kayıplar verdiğine değinerek, bu kayıplara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerinin neden olduğunu aktardı. Gonin, Hafter'in Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yaptığı başarılı operasyonlar sonucunda kaybettiği bölgeler için “Erdoğan'ın eseri” dedi.

Erdoğan'ın desteği ile bölgedeki durumun tersine döndüğüne dikkat çeken Gonin, “Tüm gücünü Fayiz el-Serrac'a verdi, asker verdi, silah verdi ve binlerce Suriyeli savaşçı verdi. Türk Başkan durumu tersine çevirerek, bu devletin geleceği hakkında karar verebilecek pozisyona geldi” ifadelerini kullandı.

Gonin, ayrıca Türkiye'nin korona virüs salgını ve Doğu Akdeniz'deki başarılarına değinerek, “Erdoğan korona virüs karşısında başarı sağladıktan sonra, Doğu Akdeniz'de de başarılı oldu” dedi.

Özlem Kaplan
 

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