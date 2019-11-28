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Fransız polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti

Fransız polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti
Fransız polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde polis, yaklaşık 300 kişilik bir göçmen kampını daha boşalttı.

Fransa'nın başkent Paris'teki yasadışı bir göçmen kampı daha tahliye edildi. Fransız polisler Paris'in kuzeyindeki Porte d'Aubervilliers'de yaklaşık 300 göçmeni kamp alanından çıkardı. Polis tarafından yapılan açıklamada göçmenlerin barınaklara yerleştirileceği belirtildi.

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentindeki büyük bir göçmen kampının 2016'da tahliye edilmesinin ardından, göçmenler Paris'e geçmişti. Birkaç ay sonra farklı bölgelerde ortaya çıkan mülteci kampları tek tek dağıtılmıştı.
Fransız hükümeti bu ayın başında ülkeye göçmen girişini ve kabulünü zorlaştıran, 20 maddelik tedbir paketini açıklamıştı. Buna göre, ülkedeki tüm yasadışı göçmen kampları yıl sonuna kadar polis tarafından boşaltılacak.
Öte yandan, 7 Kasım'da Paris'in Porte de la Chapelle bölgesindeki yaklaşık bin 600 kişilik göçmen kampı tahliye edilmişti.

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