İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.

Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti - Tıkla İzle

Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Karadeniz'e açılmıştı. Karadeniz'den dönüş yapan Fransız savaş gemisi, saat 19.00 sularında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçen geminin güvertesinde asker olduğu görüldü.
Savaş gemisine boğazı geçişi sırasında, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.