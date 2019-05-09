Fransız turist traktörüyle dünya turuna çıktı

53 yaşındaki Fransız Mare Jardin, 1958 model Massey Ferguson traktörü ve arkasında bağlı çekme karavanıyla ülkesinden hareket ederek, dünya turuna çıktı. Avrupa ülkelerini geçerek Türkiye'ye ulaşan Fransız turist, çok sevdiği traktörüyle Malkara ilçe merkezinde sokak turu gerçekleştirdi. İlçe halkı, Fransız turiste samimi bir ilgi gösterip, hatıra fotoğrafı çekildi.

Yolculuk 1 yıl sürecek

Hayalinde olduğu dünya turunu çok sevdiği traktörüyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Mare Jardin, “Fransa'dan uzun bir dünya yolculuğuna çıktım. Bir çok ülkeyi görme fırsatım oluyor. Şu an Türkiye'deyim ve güzel bir havası var. Macera dolu, zevkli bu yolculuğu son durak Hindistan'da tamamlayacağım. Fransa'ya dönüş ile birlikte 1 yılda bitecek. Konaklama ve yeme içmeyi karavanımda yapıyorum” diye konuştu.

Mare Jardin, Fransa'dan Hindistan'a düzenlediği sefer için, karavanın üzerinde çizilmiş haritada içerisinden geçeği ülkeleri gösterdi.

Hüseyin Tayyar

