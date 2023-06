Frederic Kanoute: 'Türkiye'de en çok futbola olan tutkudan etkilendim'

Next by TRT World Forum, Zorlu FSM'de birçok sporcu ve alanında önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe, bir dönem Sevilla ve Tottenham formaları giyen Frederic Kanotue de katıldı. Eski yıldız futbolcu, forum öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk kez foruma katıldığını belirten Kanoute, “Umarım bir şeyler katabilirim. Güzel olacağına eminim. Bu soruları bekliyordum. Buraya da biraz tecrübelerimi ve oradan neler aldığımı paylaşmak için geldim. Birkaç ülkede deneyim yaşadığım için şanslıyım. Dünyanın en büyük takımlarına karşı oynadım ve bu şekilde çok şey öğrendim. Demek istediğim bu çok geniş bir konu, spor alanına katkıda bulunabilirsiniz ama siz bunun dışında da katkıda bulunabilirsiniz. Bu benim her zaman savunduğum bir şey” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de en çok futbola olan tutkudan etkilendim”

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile maçları için Türkiye'ye geldiğinin hatırlatılması üzerine Kanoute, “Buraya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldiğimizde hatırladığım şey; atmosferdi ve çok çılgıncaydı. Avrupa'daki çılgın atmosferi de seviyorum çünkü Londra'da Sevilla'da çokça derbi oynadım. Ama burada en çok etkilendiğim Türkiye'nin futbola olan tutkusu diyebilirim. Anlattığım dönem benim için harika bir anı” diye konuştu.

“Yapabileceğimiz her yerde iyilik yapabiliriz”

Sevilla şehrinde 700 sene sonra ilk camii yapımı için yardım kampanyası düzenleyen eski futbolcu, herkesin bu tarz yardımlara destek olması gerektiğini dile getirerek, “Bunun hakkında konuşuluyor, bununla ilgili bir şeyler yaptım. Sadece çok fazla uğraşıyorum, sanki ayrıcalıklıymışım gibi. Çok şükür Allah beni katkıda bulunabileceğim bir varlığa getirdi. Erkek ve kız kardeşlerim, geçimlerini sağlamakta bazı güçlüklerle karşılaştıklarında, o özel durumda yardımcı olabilirdim. Söylemek istediğim, kendine bu konuda yön belirlemelisin. Yapabileceğimiz her yerde iyilik yapabiliriz. Ben bu konuda hayır kurumumla çalışıyorum. Afrika'da oldukça fazla çalışıyoruz. Birlikte dünyayı daha iyi hale getirmeye yardımcı olacak küçük şeyleri bir araya getirmeye çalışalım” şeklinde konuştu.

Enes Gümüş - Yunus Emre Öztaş - Samet Yalçın

