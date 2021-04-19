Freezone Şampiyonluk Ligi 2021 Kış Mevsimi Finali'nin kazananı belli oldu

Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone ile bu yıl dördüncü kez isim sponsoru olarak destek verdiği, Türkiye'nin en büyük profesyonel espor liglerinden biri olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Kış Mevsimi Finali, 17 Nisan'da Riot Games Espor Sahnesi'nde seyircisiz oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final maçını, 1907 Fenerbahçe Espor'u 3-1'lİk skorla mağlup eden fastPay Wildcats kazandı. Şampiyon takım fastPay Wildcats, ülkemizi 6-23 Mayıs tarihleri arasında İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenecek MSI'da temsil edecek. Finalde ayrıca, ‘En Değerli Oyuncu' ödülünü yüksek performansıyla dikkat çeken, fastPay Wildcats'in üst koridor oyuncusu Starscreen aldı. Final maçı sosyal medya hesapları ve internet sitesinden canlı yayınlandı.

Kış Mevsimi Finali'ni değerlendiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, “Operatör olarak, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Espor pazarına 4 yıl önce gençlik markamız FreeZone ile girdik. Bu süreçte yaklaşık 15 milyon TL'lik yatırım yaptık. Çeşitli kampanya ve tanıtımlarla 14 milyon kişiye ulaştık. Espor alanında 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz. 2018'den bu yana ülkemizdeki en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsoruyuz. Final, Riot Games Espor Sahnesi'nde seyircisiz oynansa da, ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. Birinciliği kazanan fastPay Wildcats takımını kutluyoruz. ‘En Değerli Oyuncu' ödülüne hak kazanan Starscreen'i de ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. FreeZone olarak, gençlerin oyun ve espor tutkularını en üst seviyede yaşamasına olanak sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kış Mevsimi Finali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye ve Ortadoğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel ise şöyle konuştu:

“Öncelikle birbirinden değerli tüm oyuncularımızı ve böylesine zorlu bir mevsimin ardından finale kadar gelmeyi başaran iki takımımızı tebrik ediyorum. Lig aşamasında son ana kadar sürprizlerle dolu karşılaşmalara tanıklık ettik. Finalde ise takımlarımız sergiledikleri centilmence tutum ve gösterdikleri mücadele ile bu sene de bizlere unutulmayacak bir Kış Mevsimi Finali yaşattılar. Bu heyecan dolu seriden şampiyonluk unvanı ile ayrılan fastPay Wildcats'i ayrıca tebrik ediyor, ekranları başında bu heyecanı bizimle paylaşan tüm izleyicilerimize teşekkürlerimi iletiyorum”.

Gençler FreeZone formalı fotoğraflarıyla finale katıldı

FreeZone, esporsever gençler için Kış Mevsimi Finali'ne özel bir dijital kampanya da düzenledi. Kampanya kapsamında şanslı FreeZone'lular, vaditribunu.com adresinden ya da operatörün Instagram hesabından ilgili linkte bulunan formu doldurup fotoğraflarını yükleyerek, Kış Mevsimi Finali'nde Vadi Tribünü'ndeki seyirci koltuklarında FreeZone formalı fotoğraflarıyla yerlerini aldı.