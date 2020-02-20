Fren yerine gaza basan sürücü önce araçlara çarptı ardından kaldırıma çıktı

Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, aracını park etmeye çalışan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Bir anda hızlanan otomobil geri geri gelerek park halinde olan ve bagaj kapısı açık olan bir araca çarptı. Hızını alamayan otomobil kaldırıma çıkıp binanın duvarına çarparak durabildi. Kaldırımda oturan bir genç, aracın kendisine doğru geldiğini fark edince hemen ayağa kalkarak kaçtı. Genç, ölümden adeta kıl payı kurtulurken kaza nedeniyle sokak birbirine girdi.

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Bayan geri geri yanaşırken birden tam gaza bastı. Araban geri geri gitti. Arabaya vurdu sonra araba durmadı, kargonun arabasını yola sürükledi. Oradan kurtuldu karşı duvara vurdu boruları kırdı. Hala gaza basıyordu. Sadece kargo arabasının şoförü oradaydı o kaçtı. Her şey bir anda oldu bitti” dedi.

Fren yerine gaza basan kadın sürücünün sokağı birbirine kattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracını park etmeye çalışa sürücü fren yerime gaza basınca araç park halindeki başka bir araç çarpıyor ardından kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda oturan kişi kaçarak aracın altında kalmaktan kurtuluyor.

Halit Arslan