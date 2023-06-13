Fren yerine gaza basınca 7 kişiyi yaraladı

Kaza, Yenimahalle ilçesi Demetveler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre fren pedalı yerine gaz pedalın basan bir sürücü, kaldırımdaki insanların arasına daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin çarptığı 1'i çocuk toplam 7 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

“Herkes şoktaydı"

Olayın tanıklarından Emir Enes Akar, “Karşıya geçtiğim sırada aracın sürücüsü aniden gaza bastı. İnsanların üzerine çıktı. Çığlık sesleri duyduk. Bir çocuk arabanın altında kaldı. Önce onu kurtardık. Bir kadının da bacağı ezilmişti. Ona da müdahalede bulunduk. Bir ara kavga çıktı. Ardından ambulans geldi. Yaralıları aldı. Arabanın, 7-8 kişiye çarptığını gördüm. Çok sayıda ambulans gelip, yaralıları götürdü. Herkes şoktaydı. Sürücü kadın gaz ile freni karıştırmış. Önündeki kişiye de vurmamak için kaldırıma çıkmış” dedi.

Ali Nargüner - Berkay Hasan Karayakas

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