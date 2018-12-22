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Fren yerine gaza basınca denize uçtular

Fren yerine gaza basınca denize uçtular
Fren yerine gaza basınca denize uçtular

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir plajda, iddialara göre fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil, içindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Aracı denizde gören vatandaşların şaşkınlığı ise yüzlerinden okunuyordu.

Fren yerine gaza basınca denize uçtular - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir plajda akşamüzeri meydana geldi. 35 GA 7676 plakalı aracın sürücüsü M.Y., sahil kenarına park etmiş olduğu aracını çalıştırmak istedi. Marş basan sürücü, iddialara göre fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil daha sonrada denize uçtu. Sürücü ve yolcular, gömülen araçtan hemen kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Aracı denizde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda araçta daha sonra denizden çıkartıldı.

Nimet Ergün
 

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