Fren yerine gaza basınca oturanların arasına daldı

Kaza, Hizan ilçe merkezindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü, kamyonetini park edeceği sırada fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Bir anda hız alan kamyonet, o an orada oturan vatandaşların arasına daldı. Olayda maddi hasar ve yaralanan olmazken, yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Recep Gökhan Kılıç - Abdullah Ölez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.