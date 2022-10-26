Fren yerine gaza basınca spor salonuna daldı



Edinilen bilgiye göre, Akbilek Mahallesi'ndeki bir spor salonuna dalan otomobil önüne kattığı cam, çerçeve ve spor aletlerini yere indirdi. Sürücü Melek G. ve içerde spor yapan iki kadın kazayı yara almadan atlattı. Cam kenarındaki bisiklette spor yapan bir kadın müşteriyi kazadan kısa süre önce yürüyüş bandına yönlendirdiğini belirten antrenör Emine Meletli, “Kaza olacağı sanki içime doğdu. Çünkü sonrasında arkamı döndüğümde araç içeriye doğru daldı. Uyarmasaydım araç kadına ve bana çarpacaktı” dedi.

Kazanın şokunu atlatamayan sürücüye sakinleşmesi için su verdiğini anlatan vatandaşlardan Zübeyir Dincel de, “Büyük ihtimalle fren ve gazın yerini şaşırdı. O yüzden kaza oldu. Çok şükür can kaybı yok” diye konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Çelik



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