Fren yerine gaza bastı, 4 metreden sitenin bahçesine uçtu

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Abdulaziz E. (65) 41 HP 023 plakalı otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza basınca 4 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin içinden çıkmakta zorlanan Abdulaziz E. ve yolcu olarak bulunan eşi Duriye E. (65), çevredeki vatandaşların yardımlarıyla otomobilden çıkarıldı. Ambulansa alınan çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Huriye Ferah Vanlı - Cihan Atik

