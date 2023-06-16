Fren yerine gaza bastı, komşusunun bahçesine uçtu

Yahşi Mahallesi Yeşilyurtlular Sitesi'nde 06 CIT 705 plakalı otomobiliyle manevra yapmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca bir anda kendini 10 metre aşağıda bulunan komşusunun bahçesinde buldu. Dik bir şekilde kalan otomobilin içerisindeki sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken otomobilin bahçeden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür



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