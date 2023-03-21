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Fren yerine gaza bastı, markete daldı

Fren yerine gaza bastı, markete daldı
Fren yerine gaza bastı, markete daldı

Pendik’te fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki markete daldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken market ve araçta maddi hasar oluştu.

Fren yerine gaza bastı, markete daldı - Tıkla İzle

Kaza, saat 19.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin N. hakimiyetindeki 34 BOH 801 plakalı Nissan marka araç, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla yol kenarında bulunan markete daldı. Kaza sonrası sürücü, kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. O esnada market önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otomobil ve markette maddi hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Aykut Zor - Muhammed Talha Yazıcı
 

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