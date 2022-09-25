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Fren yerine gaza bastı, önce dükkana girdi, sonra bahçeye düştü

Fren yerine gaza bastı, önce dükkana girdi, sonra bahçeye düştü
Fren yerine gaza bastı, önce dükkana girdi, sonra bahçeye düştü

Sivas’ta park ederken fren yerine gaza basan sürücünün aracı boş bir dükkana girip, ardından duramayarak bahçeye düştü.

Fren yerine gaza bastı, önce dükkana girdi, sonra bahçeye düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza Şeyh Şamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Z.Ç. (41) isimli sürücü, 34 ZS 3401 plakalı Volkswagen marka aracını park ederken fren yerine gaza bastı. Panik yapan sürücü önce boş bir dükkanın içinden geçti, sonra aracı ile bahçeye düştü. Sürücü Z.Ç. ve araçta bulunan E.Ç. (24) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan

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