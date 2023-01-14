Freni arızalanan kamyonet park halindeki araçların arasına daldı

Kaza dün akşam 22.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Seğmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran kamyonet fren arızası sebebiyle aniden hareket etmeye başladı. Metrelerce sürüklenen kamyonet park halindeki diğer 6 araca çarparak durabildi. Kaza esnasında yolda hiç kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olayın ardından kamyon sürücüsü ile hasar gören araçların sahipleri arası kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada toplam 6 araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Ali Nargüner



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