Freni boşalan beton mikseri binaya girdi



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada B.G., 38 BL 871 plakalı mikserle inşaata beton getirdi. Sürücünün araçtan inmesinden kısa bir süre freni boşalan mikser, yaklaşık 50 metre sonra bir binaya çarptı. Beton mikserinde geniş çapta maddi hasar oluşurken, binada zarar gördü. Mikser, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç



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