İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi

Freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi
Freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi

Kahramanmaraş’ta, freni boşalan hafriyat kamyonu bahçe duvarını yıktığı apartmana çarparak durdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

Freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bulunan 46 ACP 522 plakalı hafriyat kamyonu, park halindeyken freni boşalarak birden hareket etmeye başladı. Eğimli yolda hızla geri geri giden kamyon, inşaat alanının yan kısmındaki aprtmanan bahçe duvarını yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi. Kazada, şans eseri yolda kimse bulunmaması olası faciayı önledi. Apartmanda oturanlar ise gürültü nedeniyle büyük panik yaşadı.

Kamyon şoförü, park halindeki kamyonun freninin boşalması sonucu hareket ederek apartmana girdiğini anlattı.

Hafriyat kamyonu, vinç ve kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Halil Ulubey

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.