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Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00'da Çetirlipinar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç'nin kullandığı 55 K 5087 plakalı kamyonun rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan kamyon, karşı yönden gelen Serkan Çay'ın kullandığı 55 PF 442 plakalı otomobilin üzerinden geçerek yine karşı yönden gelen Z.G'nin kullandığı 57 AY 367 otomobile çarpıp devrildi. Kazada sürücü Serkan Çay ve otomobilde bulunan annesi Fatma Çay olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay
 

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