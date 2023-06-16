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Freni boşalan kamyon kontrol noktasına daldı

Freni boşalan kamyon kontrol noktasına daldı
Freni boşalan kamyon kontrol noktasına daldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi girişinde güvenlik amaçlı kurulan polis kontrol noktasına freni boşalan kamyonet çarparken, polisler ezilmekten son anda kurtuldu. o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Freni boşalan kamyon kontrol noktasına daldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ilçe girişi araç kontrol noktasında şok uygulama görevi yapan polisler freni boşalan kamyonun hızla üzerlerine geldiğini görünce kendilerini korumaya alarak bariyerden aşağı atladılar. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kamyonet sürücüsü F.G.'ye Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve ilgili diğer maddelerce idari işlem yapıldı. Kamyonetin kontrol noktasına çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İlçe Emniyet Müdürü Vasfi Öztüzün olayı yaşayan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güldemet Kızıl

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