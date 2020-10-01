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Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi!

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi!
Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi!

Beylikdüzü’nde, freni boşalan nakliye kamyonu park halindeki 5 araç ve 1 motosiklete çarparak zor durabildi. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! - Tıkla İzle

 Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi. 34 KIG 89 plakalı nakliye kamyonu park halinde iken, bir anda freni boşalarak yokuş aşağı kaymaya başladı. Bu sırada park halinde bulunan 5 otomobil ve bir motosikleti önüne alan kamyon, araçları metrelerce sürükledi. Kazayı gören araç sahipleri ise şoka girdi. Olay sırasında cadde de hiçbir vatandaşın olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Arabalarda büyük hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza ise bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli
 

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