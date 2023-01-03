Freni boşalan kamyonetin sürücüsü ölümle burun buruna geldi: O anlar kamerada

Olay, Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurtoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında bir kişi kamyoneti durdurup el frenini çekip fırına girdi. Kapısı açık olan aracın el freni ise bu sırada boşaldı.

Hareket etmeye başlayan kamyonetini gören sahibi koşarak yetişti ancak önde duran otomobil ile aracı arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. Otomobile sürterek geçen kamyona yetişen sahibi herhangi bir kaza olmadan aracı durdurdu.

O anların tamamı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir



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