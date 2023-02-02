Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kaza, öğle saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rampadan indiği sırada freni boşalan damperli kamyon, park halindeki 34 KB 4894 plakalı otomobil ve kereste yüklenen 19 ED 265 plakalı kamyonete çarptı. Kereste yüklenen kamyonet üzerinden bir kişi yere doğru atlarken, kerestelerin üstünde bulunan Muhammed Fetani isimli genç ise çatıya atladı. İki genç kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada kimse yaralanmazken kamyonet ile otomobilde maddi hasar meydana geldi. Anlaşan taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, araçlar çekici yardımıyla çekildi.

Medeni Topaloğlu-Erdal Can İçelli

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