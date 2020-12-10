Freni boşalan minibüs otomobil ve duvara çarparak durabildi

Kaza, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde park halindeki 20 MA 0112 plakalı minibüsün yaklaşık 5 metre ilerledikten sonra park halindeki 06 FC 4705 plakalı otomobile ve duvara çarptı. Otomobil sahibi, sesi duymasıyla dışarıya çıktığında durumu fark etti. Başlangıçta çarpıp kaçma olarak düşünen otomobil sahibi, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, minibüs sahibine ulaştığında ise gerçek ortaya çıktı. Minibüs sahibi aracını yol kenara park ettiğini oraya nasıl gittiğini bilmediğini söyledi. Yapılan kontrollerde ise minibüsün frenin boşalması sonucu kayarak otomobil ve ardından duvara çarptığı anlaşıldı.

Fadıl Pişkin - Hüseyin Yılmaz

