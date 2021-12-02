Freni boşalan tır, 3 otomobile ve kepçeye çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi'nde meydana geldi. Hafif yokuş aşağı yolda park halinde bulunan 78 AAV 833 plakalı demir yüklü tır, freninin boşalması sonucu hareket etti.

Yaklaşık 100 metre ilerleyen tır, Gökhan K. (31) idaresindeki 40 LF 557 plakalı otomobile, sonra park halinde bulunan 2 otomobil ile kepçeye çarparak durdu. Kazada sürücü Gökhan K. ve yanında bulunan Seda Y. (27) ile hurdaya dönen 78 BH 913 plakalı otomobilde bulunan Eray D. (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen kazada araçlar trafik polislerinin incelemelerinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Yasin Erdem

