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Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti

Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti
Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti

Denizli’de freni boşalan tır kontrolsüz bir şekilde hızla giderek iki araca çarptıktan sonra refüjdeki ağaçları biçti. Dehşet anları saniye saniye farklı açılardan güvenlik kameralarına yansırken, bir yaya ise ölümden döndü.

Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti - Tıkla İzle

Kaza, Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarayköy'den Denizli İstikametine giden tırın bir anda freni boşladı. O esnada tır, ana yola çıkmak isteyen ve yolcu indiren minibüse hızla çarparak refüje daldı.

Dehşet anlarında tır refüjdeki ağaçları biçerek durabildi. Can pazarının yaşandığı bölgede bir kişi kıl payı ayağından ezilerek ölümden dönerken, yaralılara ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Bir süre yolu trafiğe kapatan ekipler, ardında araçları yol kenarına çektirdi.

Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yanda, freni boşalan tırın önündeki araçlara çarpması ve ayağından yaralanan kişinin markete sığınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Eren Elyesa Polat - Osman Başpınar
 

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