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Freni boşalan tır takla attı: 1 ölü

Freni boşalan tır takla attı: 1 ölü
Freni boşalan tır takla attı: 1 ölü

Mersin’in Mut ilçesinde freni boşalan mermer yüklü tırın takla atması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Mut ilçesine bağlı ölüm virajı diye de adlandırılan Burunköy Mahallesi Karaman-Mut Karayolu'nda meydana geldi. Mehmet Aydın yönetimindeki (31) 42 N 7192 plakalı mermer yüklü tır, Karaman-Mut istikametine seyir halinde iken freni boşalınca kontrolden çıktı. Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlere çarparak takla attı. 

Kazada yaralanan şoför Mehmet Aydın ve yanında bulunan çocuğu Ahmet Han Aydın (4) olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Han Aydın Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Hasan Çetin
 

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