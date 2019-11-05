Freni boşalan tır taklalar atarak durabildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, araç lastiği taşıyan Mahmut Koyuncu idaresindeki 68 BD 680 plakalı tır, Aksaray'dan Gaziantep'e seyir ederken, Başpınar Viyadükleri'nin bulunduğu mevkiide aniden freni boşaldı. Sürücü Koyunca, frenleri tutmayan tırın kontrolünü kaybederken, tır taklalar atarak yoldan çıktı. İstinat duvarına çarparak durabilen tırın sürücüsü, kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mahmut Koyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Koyuncu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mehmet Gökhan Özbal