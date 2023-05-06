Freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesini savaş alanına çevirdi: 12 ölü

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon önündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda 12 kişi hayatını kaybetti 31 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hatay ve İskenderun'daki hastanelere kaldırıldı.

Bakan Koca: "12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kaza ile ilgili sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" dedi.

İsmet Biçen - Ahmet Arslan - Yakup Söylemez

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