Freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesini savaş alanına çevirdi: 6 ölü

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon önündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda 6 kişi hayatını kaybetti 32 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hatay ve İskenderun'daki hastanelere kaldırıldı.

İsmet Biçen - Ahmet Arslan - Yakup Söylemez

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