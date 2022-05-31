Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Güngören Fatih Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan M. idaresindeki kumaş yüklü 34 NV 808 plakalı kamyon, freni patlaması sonucu sokak içerisindeki park halindeki bir minibüsün üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de kamyon sürücüsü Menteş'i araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kaza sırasında yoldan geçen yaya bulunmaması faciayı önledi.

Kamyonun devrildiği anlar kamerada

Güngören'de yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun sokaktan caddeye hızla döndüğü ve kontrolden çıkarak park halindeki minibüsün üstüne devrildiği görülüyor.

Furkan Tan - Burak Uğur