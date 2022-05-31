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Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi: 1 yaralı

Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi: 1 yaralı
Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi: 1 yaralı

Güngören’de freni patlayan kumaş yüklü kamyon, dönüş yapacağı sırada park halindeki minibüsün üzerine devrildi. O sırada yoldan geçen yaya olmaması faciayı önlerken, yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.00 sıralarında Güngören Fatih Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan M. idaresindeki kumaş yüklü 34 NV 808 plakalı kamyon, freni patlaması sonucu sokak içerisindeki park halindeki bir minibüsün üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de kamyon sürücüsü Menteş'i araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kaza sırasında yoldan geçen yaya bulunmaması faciayı önledi.

Kamyonun devrildiği anlar kamerada

Güngören'de yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun sokaktan caddeye hızla döndüğü ve kontrolden çıkarak park halindeki minibüsün üstüne devrildiği görülüyor.

Furkan Tan - Burak Uğur

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