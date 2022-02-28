Freni tutmayan okul servisi tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı

Kaza, Samsun Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okuldaki öğrencileri okul çıkışı evlerine götüren Mehri Ç. idaresindeki 55 N 0012 plakalı okul servisi minibüs rampa aşağı inerken freni tutmadı.
Kontrolden çıkan minibüs refüjü aşıp karşıya geçerek bir evin önündeki taraya girdi.
Kazada meyve ağaçlarına çarparak duran okul servisinde bulunan 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, aracın freninin tutmadığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muhammer Ay