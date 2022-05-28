Freni tutmayan otomobil eve daldı

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 04.20 sıralarında meydana gelen olayda, Okan Demir 33 AFT 186 plakalı otomobilde semtte ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre sonra yokuşlu bir sokağa girerek devam etmek istedi. Ancak frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, sokağın başındaki bir evin salonuna daldı. Neye uğradığını şaşıran ev sakinleri bir anda yataklarından fırlayarak salona gitti. Aile gördüğü manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Aracın salona girdiğini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Doğan Can Cesur