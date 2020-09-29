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Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma düştü: 2 yaralı

Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma düştü: 2 yaralı
Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma düştü: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm yüklü bir traktör rampa aşağı inerken frenlerinin tutmaması sonucu 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, baba ve oğlu yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba ve oğlu yaralandı. Saat 13.45 sıralarında Bahadır Mahallesinden traktörün römorkuna yükledikleri sofralık yaş üzümlerle birlikte Alaşehir'e doğru yola çıkan Cengiz Candan (50) idaresindeki 16 YG 736 plakalı traktör, Bahadır ve Girelli mahallelerinin arasındaki rampadan aşağıya inerken frenlerin tutmaması sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yuvarlanırken taklalar atan traktörde bulunan sürücü Cengiz Candan (50) ve oğlu Ercan Candan (30) ters dönen traktörün altında kaldı. Yaralılar Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl ve Alaşehir İtfaiye ekipleri ile 112 acil servis ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan baba ve oğlu Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturması devam ediyor.

Hüseyin Keskin

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