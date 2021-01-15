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Frenleri tutmayan kamyonet binaya çarptı

Frenleri tutmayan kamyonet binaya çarptı
Frenleri tutmayan kamyonet binaya çarptı

Beyoğlu’nda sürücüsünün yokuş aşağı indiği esnada frenlerinin tutmayarak kayması sonucu kontrolden çıkan kamyonetin binaya çarptığı yeni görüntüler kameralara yansıdı.

Frenleri tutmayan kamyonet binaya çarptı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Aynalı Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen toprak yüklü kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücünün kontrolünü kaybeden kamyonet binaya çarparak durabildi. Kamyonun çarptığı evin demir korkulukları ve camı kırılırken evdeki kadın ve uykuda olan bebeği büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken evde ve kamyonda hasar oluştu. Kazaya ilişkin ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

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