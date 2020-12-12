Frigya'daki Emre Gölü ‘Kapadokya' olma yolunda

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya kentleri sınırları içerisinde bulunan ve tarihi M.Ö. 750 yılına dayanan Frig Vadisi için Afyonkarahisar Valiliği tarafından geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen “Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi” tüm hızıyla devam ediyor. Vadinin İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi içerisinde bulunan ve çevresinde çok sayıda ve Frigyalıların ünlü tarihi mağaralarının bulunduğu emre Gölü ise eşsiz güzelliği ile görenleri adeta mest etmeye devam ediyor. Emre Göleti'nin yüz ölçümü yaklaşık 5 kilometrekare olurken, derinliği ise bazı bölgelerde 3 metrenin üzerine kadar çıkmakta. Göleti ziyaret aynı zamanda Frig Vadisi'ndeki bir çok tarihi eserinde görülmesine vesile olmakta. Kano ve kayıklar ile gezilebilen göl ise şimdilerde sıcak hava balonları ile yapılacak gezintiye hazırlanıyor.

“Balon uçuşlarını da başlatıp tam olarak bu bölgeyi turizme kazandırmak istedik”

Emre Gölü için geliştirilen turizm destinasyonu projesi hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Emre Gölü'nün Frig Vadisi içerisinde tam bir tarihi atmosferin olduğu bir bölge olduğunu ifade etti. Vali Çiçek, bölgeyi tam anlamıyla turizm destinasyonu ile yurtiçi ve yurtdışı turizmine açmak ve kazandırmak istediklerini kaydederek, “Mağaraların içerisinde 3 bin yıllık tarihin içerisindeki bir göl. Hayalimiz, Kapadokya Türkiye'nin bir gururu. Bizimde Kapadokya olabilecek çok fazla ürünümüz var. Mağaralarımız, 3 bin yıllık bir tarihimiz var. Bunun yanında bir de gölümüz var. Gölümüz nostaljik bir görüntü üzerinde, panoramik bir görüntü alınabilecek bir alanda balon uçuşlarını da başlatıp tam olarak bu bölgeyi turizme kazandırmak istedik. Bununla ilgili ‘eski orman bakanımızla, milletvekillerimizle ne yapabiliriz ?'diye değerlendirme yapıp bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ödenek alma imkanımız oldu ve projeye başladık” diye konuştu.

“Bölge inanılmaz bir cazibe merkezi haline gelecek”

Emre Gölü çevresinde muazzam bir projeyi hayata geçirdiklerini ve proje kapsamında yer alan inşaat çalışmasının da tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Vali Çiçek açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu alanla ilgili ihalemizi yaptık. 57 bin metrekare alan içerisinde seyir terasları, restoranlar, kafeteryaların olduğu ayrıca insanların yürüyüş alanlarının olduğu muazzam bir alanın inşaatına başladık. İnşaat belli bir aşamaya geldi, hızla ilerliyor. Mayıs ayında, nisan ayında inanılmaz bir cazibe merkezini ziyaretçilerin gelmesine hazır hale getireceğiz inşallah. Çok yakın zamanda gökyüzünde balonların uçtuğu, çocukların koştuğu, yerli ve yabancı turistlerin çok fazla ziyaret ettiği bir alan haline geldiğini göreceğiz.”

Öte yandan, gölün İHA kameramanları tarafından havadan çekilen görüntülerde gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarası ise görenleri adeta mest etti.

Hayati Kanat - Lokman Akıncı

