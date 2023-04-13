Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'a veda etti

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup son 16 Turu'nda deplasmanda Gran Canaria ile karşılaştı.Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 18-14 önde kapatan yeşil-beyazlı ekip, devre arasına da 35-33'lük üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte rakibe fazla sayı şansı tanıyan Frutti Extra Bursaspor, son 10 dakikaya 1 sayı geride girdi: 50-49. Ancak son periyotta beklenen oyunu ortaya koyamayan yeşil-beyazlılar, rakibine kolay sayı şansı tanıdı ve mücadeleden 72-66 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Barış Yalım



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